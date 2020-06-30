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Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

Trabzon’da uyuşturucu satıcılarına yönelik geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon'da uyuşturucu satıcılarına yönelik geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu taşıyan bir aracı takip ederken 2 yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesinde dereye uçan otomobilde hayatını kaybeden şehit polis memuru Yunus Çavdar'ın ardından aynı kazada şehit olan Mehmet Ayan'ın adına da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan beşi, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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