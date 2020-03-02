Trabzon'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 4 şüpheli şahsın ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in “Uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayacaksınız” talimatıyla polis ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda başlatılan çalışmada uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti suçu şüphelisi 4 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Uzun süre takip edilen şahısların ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 115,68 gram esrar maddesi, 127 adet ecstacy hap, 9 adet lyrica hap, 5,3 gram metamfetamin maddesi, beyaz selpak içerisinde 2,59 gram kenevir tohumu, 1 adet cam, 1 adet plastik uyuşturucu kullanmaya yarayan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.