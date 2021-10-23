Trabzon'da “vahşi çöp depolama” tepkisi

Trabzon'un Araklı ilçesi Taşönü Mahallesi'ndeki katı atık entegre ve bertaraf tesisinde vahşi depolama yapıldığı iddia eden yöre halkı, tesisi protesto etti.

Trabzon ve Rize illerinin çöp sorununu çözmek için Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu-Kutlular Mahallesi'nde faaliyet gösteren çöp depolama tesisinde kapasitesini tamamlamasının ardından Araklı ilçesinde faaliyete başlayan Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisine tepkiler sürüyor.

Jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı basın açıklamasında konuşan Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Yusuf Durmuş, tesisin taşınmaması durumunda insanların hayatını kaybedebileceğini belirterek, “Biz katı atık tesisine biyologlar olarak çevreler olarak karşı değiliz. Devletimiz dünyada olduğu gibi katı atık tesislerini yapmalıdır. Ancak gelip 9-10 köyün ortasına yüzümüze bakar gibi, kadınlarımızı ağlatan bu tesisi buraya yapmak çevre açısından bir katliamdır. Bu tesisi yapanları bu köye bekliyoruz. Onları 10 gün misafir edeceğiz. 10 gün burada durabiliyorlarsa itiraz etmeyeceğiz. Ölene kadar mücadeleye devam edeceğiz. 32 yıllık akademisyenim bu tesisi taşımadığınız sürece hiçbir çözüm olmayacaktır. Bu tesis buradan taşınmak zorundadır. Aksi taktirde burada insanlar ölecektir. Bakteri ve virüsler ürüyor. Burada vahşi depolama var” dedi.

“Kötü koku nedeniyle pencere ve kapı açamıyorum”

Çevre sakinlerinden Elmas Çebi ise kötü koku nedeniyle evlerinden dışarı çıkamadıklarını dile getirerek, “Biz burada duramıyoruz. Ben kahvemi, çayımı kapımda içemiyorum. Dışarı çıkamıyorum zaten hastaydım memleketime geldim daha da hasta oldum. Yağmur yağdığı zaman çöp başıma gelecek diye korkuyorum” şeklinde konuştu.

Avukat Adnan Bekir: “Vahşi depolama yapılıyor”

Taşönü Mahallesi Çevre Platformu Hukuk Danışmanı Avukat Adnan Bekir, ÇED raporunda ‘vahşi depolama yapılamaz' ifadeleri yer almasına rağmen Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisinde vahşi depolama yapıldığını belirterek, “Çöp tesisinin burada yapılmamasına ilişkin daha önce davalar açtık. Davalarımız reddedildi. Daha sonra çevre planının değişikliği için şehir plancıları odası ile beraber bir dava açtık. Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde bu bizim lehimize karar verildi. Ancak şuanda burada hem ÇED raporuna aykırı hem çevre planına aykırı işler yapılmaktadır. Çevre planının değişikliği için yeniden girişimde bulundular. Biz bu girişimi engellemek için itiraz dilekçelerimizi sunduk. ÇED raporunda burada vahşi depolama yapılamaz yazmasına rağmen şuanda burada vahşi depolama yapılıyor. Bu vahşi depolama çevreye, yer altı sularına aşırı derecede zarar veriyor. Yeni bir dava açıyoruz” dedi.