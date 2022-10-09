Trabzon'da viyadükler böyle süsleniyor.

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nda viyadük ve tünellerin yapımı sürerken, proje kapsamında viyadüklere doğa temalı görseller yapılıyor.

Boztepe Tüneli ile Bahçecik Tüneli arasında bulunan ve şehrin siluetini bozduğu iddiasıyla tartışmalara neden olan viyadüklerin duvarlarına yaklaşık 1 ay önce yapılmaya başlanan doğa temalı görseller dikkat çekiyor.

Şehrin Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak olan Çukurçayır 1 Tünelinde çalışmalar devam ederken, özellikle Boztepe Mahallesi Cephanelik Sokak'ta çalışmalar yoğunlaştı. Bulvar üzerinde bulunan Bahçecik Tüneli'nin ise bu yıl sonunda kadar ulaşıma açılması planlanıyor.

Trabzon'da 2011 yılında temeli atılan ve önemli bir ulaşım altyapısı olarak planlanan Kanuni Bulvarı'nın 2. kısmında çalışmalar sürüyor. Planlanan yolun yapımının en önemli bölümünü viyadük inşaatları oluştururken, Boztepe Tüneli ve Bahçecik Tüneli'nin de içinde bulunduğu 5 km'lik kesimin Çukurçayır Kavşağına kadar olan kısmında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Viyadük duvarlarına doğa figürleri yapılıyor

Boztepe Tüneli kısmındaki inşaat alanındaki viyadüklerin tabyalarının kurulumu sürerken, bir yandan da viyadük duvarlarına doğa temalı resimler yapılıyor.

Yaklaşık 4 haftadan beri devam eden çalışmalarda 3 bin metrekare kadar alanda doğa temalı resimler yapılırken profesyonel ressamlardan Mustafa Arslan, şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500-3 bin metre karelik alanda çalışma yaptıklarını belirterek “Profesyonel ressamım, duvar resimleri yapıyorum. Türkiye'nin birçok yerinde buna benzer çalışmalar yaptım. Merkezimiz İstanbul ve ağırlıklı olarak İstanbul'da çalışıyoruz. Trabzon'a geleli 3-4 hafta oldu yaklaşık 2 -3 bin metre kare yer yaptık. Duvarın betonun kötü görünüşünü ortadan kaldırmak için doğa temalı yeşil sarmaşıklar, ağaçlar buranın doğasına uygun resimler yapıyoruz. Çoğunlukla olumlu yönde tepkiler alıyoruz şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Dolayısıyla yaptığımız çalışmayla betonun kötü görünümü ortadan kaldırıyoruz daha güzel görünüyor” dedi.