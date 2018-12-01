Trabzon'da yangın korkuttu

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yenimahalle'de 4 katlı bir evin en üst katında çıkan yangın mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Yangına yan binanın bacasından çıkan kıvılcımların neden olduğu öğrenilirken, yangın nedeniyle mahallede büyük panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14.20 sıralarında Ortahisar ilçesi Yenimahalle'de 4 katlı bir evin en üst katında yangın çıktı. Çıkan yangına yanan binanın bitişiğindeki binanın bacasından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu öğrenilirken, yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, yangını söndürürken zor anlar yaşandı. Yangın yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın sonunda kontrol altına alınırken, evde birilerinin olabileceği şüphesi ile ambulans ekipleri hazır bekletildi. Yangın söndürme çalışmasının ardından yapılan incelemede evde kimsenin bulunduğu belirlenirken, yangın nedeniyle mahalle ve bina sakinleri büyük korku ve panik yaşarken, bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.