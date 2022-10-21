Trabzon'da yangın korkuttu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 10 katlı bir apartmanın 9. katında çıkan yangın faciaya neden oluyordu. 2 çocuk ve bir kadının bulunduğu evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir itfaiye eri tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesinin Akyazı mahallesinde sabah saatlerinde 10 katlı bir apartmanın 9. katında yangın çıktı. Alevlerin yüksekliğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evi saran alevler üst kata da sıçradı. Yangının çıktığı evde bulunan 2 çocuk ve bir kadın evden komşularının yardımıyla çıkartılırken, apartmanda bulunan vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi. Yangın nedeniyle bölgede yoğun bir duman tabakası oluşurken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının erken fark edilmesi faciayı önlerken, yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Evin mutfak kısmında çıkan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.