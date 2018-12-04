Trabzon'da yaralı halde bulunan karacalar tedavi altına alındı

Trabzon'da yaralı halde bulunan 2 karaca tedavi altına alındı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yol kenarında iki tane yaralı karacayı gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şubesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ilçeye gelen ekipler yaralı halde bulunan 2 karacaya ulaştı. Ekiplerce Trabzon'a getirilen karacalar tedavi ve kontrolleri yapılmak üzere veterinere götürüldü. Gerekli tedavi ve bakımları yapıldıktan sonra bir süre gözetim altında tutulacak olan karacalar iyileştik sonra tekrar doğaya bırakılacak.