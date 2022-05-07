Trabzon'da “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği

Trabzon'da 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

7-13 Mayıs Karayolları ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, ülke genelinde eş zamanlı olarak tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilen 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yapıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katıldığı uygulamaya 'Trafik Dedektifi' unvanı verilen çocuklarda eşlik etti. Etkinlikte emniyet kemeri simülasyon aracı ile vatandaşlar bilgilendirilirken, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çocuklara çeşitli hediyelerin yanı sıra projeye ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Alkollü araç kullanmanın neden olduğu tehlikelere dikkati çekebilmek amacıyla vatandaşlara alkollü etkisi veren gözlüğünde kullandırıldığı uygulamada acıkmalarda bulunan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Bu hafta Karayolları Trafik Haftası 7-13 Mayıs tarihleri arasında, bakanlığımızı öncülüğünde tüm il ve ilçelerimizde bu haftayı etkin bir şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Jandarma ve emniyetimizin trafik ekipleri Meydan'da vatandaşımızı bilinçlendirmek, toplumda duyarlılığı artırma adına buradaki broşürler ve asimilasyon aracımız ile duyarlılığı en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Hepimizi zaman zaman derinden üzen ülkemizde trafik kazaları meydana geliyor. Aldığımız tedbirlerle mümkün mertebe trafik kazalarımızı minimize etmek, can kaybını minimize adına bakanlığımızın öncülüğünde farklı aktiviteler yapmaya çalışıyoruz. Birçok yerde okullarımızda öğrencilerimizi de işin içine sokarak toplumumuzu bilinçlendirme adına yaptığımız çalışmalar var. Çünkü özellikle şu tespit önemli yayaların karıştığı trafik kazalarında yüzde 50'ye yakın yayaların hatalarından kaynaklanan kazaların olduğu görülüyor. Bu yıl Bakanlığımızın geliştirdiği ‘Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosu oluşturuldu. Temennimiz ülkemizde kazasız belasız bir yılı geçirmek. Vatandaşlarımızın da can ve mal kaybını en aza indirmek” ifadelerini kullandı.