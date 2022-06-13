İhlas Haber Ajansı

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Trabzon'da yayla yolunda trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde yayla yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yayla yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ali Osman Türkmen (82) yönetimindeki 61 HE 239 plakalı Fiat Doblo marka araç, Simenli mahallesinden Erikbeli Yaylası yoluna seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kaydı. Takla atan araçta bulunan sürücü Ali Osman Türkmen ile Hüseyin ve Fatma Türkmen yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi, 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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