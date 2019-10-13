Trabzon'da yaylacılar köylerine dönmeye başladı

Mayıs ayından itibaren Doğu Karadeniz Bölgesi'nin genelinde olduğu gibi yaylalarına göç eden yaylacılar, havaların soğumasıyla birlikte köylerine dönmeye başladı.

Her yıl yöredeki bin 800 ile 2 bin 400 rakımları arasında değişen başta Kadırga ve Sis Dağı gibi yaylalara göçen yöre halkı, havaların soğuması ile birlikte Mayıs ayından bu yana yaylada besledikleri sürüleriyle birlikte yola koyuldu. Yaylacıların renkli görüntüler verdiği dönüş yolunda Kadırga yaylasından köyüne dönen Ali İhsan Öztürk, havaların soğumasıyla birlikte köye geri dönüşlerin başladığını belirterek, "Yaylacılık açısından bu sezon iyi geçti. Yayla sezonu artık bitiyor. Bulunduğumuz yerde arkadaşlarımız ve komşularımız da dönme hazırlığı yapıyor. Onlar da bugün-yarın dönecekler. Çok zahmetli bir iş yapıyoruz ama yaylalarda hayvanlarla uğraşmanın da ayrı bir keyfi var" ifadelerini kullandı.