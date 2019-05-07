Trabzon'da yeni tip dolmuşlar şoförler esnafının incelemesine sunuldu

Trabzon'da dolmuş araçları yenileniyor. Yeni dolmuş sistemiyle vatandaşa daha kaliteli hizmet verilmesi amaçlanırken, hangi marka araç kullanılacağı konusunda çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası yeni tip dolmuş sistemi ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında bir markaya ait dolmuş aracı odaya üye şoförlerin incelemesine sundu. Hızırbey mahallesindeki oda binasının önüne çekilen araç dolmuş şoförleri tarafından incelendi.

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta, yeni tip dolmuşlar ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek Trabzon vizyonuna yakışır şekilde çalışma yaptıklarını ifade etti.

Araç markası üzerinde çalışmaların sürdüğünü kriterlere en uygun aracı tercih edeceklerini belirten Usta, “Trabzon vizyonuna yakışır şekilde bir çalışma yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte bununla ilgili gerekli kriterleri değerlendireceğiz. Arabanın markası konusunda henüz netleşen bir durum söz konusu değil. Aracın kriterleri bizim için çok önemli. Yakıtı, servis bakım ücreti, amortisman giderleri gibi durumları bakacağız. Şoför esnafı için Trabzon'un coğrafi yapısına en uygun hangi araç ise o araç üzerinde mutabık kalacağız. Belediye başkanımızın da bu yönde çabaları var. Bu arabaları şehrin mobilyaları olarak görüyoruz. O noktada eliminden gelen her şeyi yapacağız. Bu kriterler netleştikten sonra görücüye çıkacak diye düşünüyorum” dedi.

"729 tane dolmuş aracımız var"

Trabzon'da şu anda 729 dolmuş aracının bulunduğunu kaydeden Usta, “Şu anda şehir içerisinde 729 tane dolmuş aracımız var. Bir kısmını taksiyi ayırma gibi bir düşüncemiz de var. Bunların sayısı 50-60. Onlar düştükten sonra mevcut sistemle birlikte koltuk artırımıyla halkımıza daha kaliteli Trabzon vizyonuna yakışır şekilde hizmet etmeyi planlıyoruz. Eski minibüsleri artık tedavülden kaldıracağız. Yeni tip araçlarla hizmet vereceğiz. Diğer marka firmaları da zaman zaman araçlarını getiriyorlar. Kendi araçlarını teşhir ediyorlar üyelerimize baktırıyoruz. Henüz bu noktada kararımızı net vermedik. Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber görüşüp neticelendireceğiz. Süreç devam ediyor. Bununla ilgili bir tarih verme şansımız yok” diye konuştu.