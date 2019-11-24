İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzon'da yerel gazete binasında yangın

Trabzon’da yerel bir gazetede yangın çıktı.

Trabzon'da yerel bir gazetede yangın çıktı. Söndürülen yangında gazete binasındaki bilgisayarlar kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Gazipaşa Caddesi'nde bulunan Kuzey Ekspres Gazetesi'nde mesai bitiminden sonra gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından inceleme yapan ekipler gazetede bulunan bilgisayarların tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirledi.


Kuzey Ekspres Gazetesi sahibi Hasan Kurt, üzgün olduklarını belirterek, "Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Gazetemizin merkezi kullanılmaz hale geldi. Bu süreçte gazetemiz günlük yayınlarını sürdürmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.


Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.