Trabzon'da “Yerli Malı Haftası” etkinliği

Çukurçayır Minik Adımlar Anaokulu'nda düzenlenen 'Yerli Malı Haftası' etkinlik kapsamında minik öğrenciler doyasıya eğlendi. Üç gün sürecek etkinlikte minik öğrencilere yerli malı kullanmanın önemi anlatılırken, etkinliğe katılan öğrenci velileri yapılan etkinlikten dolayı okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Okul öğretmenlerinden Esma Sağır, "Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı" sloganıyla düzenledikleri etkinlikte Türkiye'de üretilen sebze ve meyveleri öğrencilere tanıttıklarını ve yerli ürünlerle ilgili bir farkındalık oluşturduklarını söyledi. Herkesi Türkiye üretilen yerli ürünleri kullanmaya davet eden Sağır, "Okullarda düzenlenen 'Yerli Malı Haftası' etkinlikleri öğrencilerde yerli ürünlerle ilgili bir bilinç oluşturuyor. Küçük yaşlarda oluşturulan bu bilinç sayesinde ilerleyen yıllarda da gençlerimiz yerli malı kullanmaya yöneliyor. Aynı ürünün yerlisi varsa yabancı menşeili ürünleri kullanmaktan kaçınıyor. Ülke ekonomisi için yerli malı kullanmanın önemini kavrıyor. Eğer bizler ülke olarak yerli malı bilincini küçük yaşlarda bütün öğrencilerimize verebilirsek zorunlu olmadıkça hiç kimse yabancı ürünlere yönelmez. Türk parası da yurtiçinde kalır, dışarıya gitmez. Hem yerli üreticilerimiz, çiftçilerimiz kazanır; hem de ülkemizin kaynaklarını verimli şekilde kullanarak ekonomimizi dış etkenlere karşı koruma altına alırız" diye konuştu.