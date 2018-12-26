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Trabzon'da yolcu minibüsü dereye uçtu: 10 yaralı

Trabzon’un Maçka ilçesinde bir yolcu minibüsünün dereye uçması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde bir yolcu minibüsünün dereye uçması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.


Kaza bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Trabzon'dan Gümüşhane istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 29 M 194 plakalı yolcu minibüsü, Maçka ilçesi Çatak mevkiinde önünde seyretmekte olan 34 BIV 468 plakalı aracı sollamaya çalışırken kontrolünü kaybederek önce önündeki araca ardından da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak korkulukları aşıp dereye uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Trabzon'daki çeşitli hastanelerde sevk edilerek tedavi altına alındı.

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