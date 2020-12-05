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Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim

Dün akşam saat 21.

00'da başlayan ve Pazartesi günü 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da yollar ve caddeler sessizliğe büründü.


İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta sonunun tamamı için sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesinin ardından Trabzon'da vatandaşlar evlerinde kaldı. Kısıtlamadan muaf olacak iş alanlarında çalışanlar dışında kentte sessizlik hakim olurken, şehrin en işlek yerlerinden biri olan ve çok sayıda yaya yoğunluğunun bulunduğu 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı boş kaldı. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu Karadeniz Sahil Yolu'nda ise az sayıda araç geçişinin olduğu gözlendi.

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