İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzon'da Yunanistan Vize Ofisi açılacak

Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosu Georgina Soultanapoulou, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TTSO) ziyaret ederek Başkan M.

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgina Soultanapoulou, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret ederek Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.


Başkonsolos Georgina Soultanapoulou, Trabzon'da 15 Mart'tan itibaren konsolosluk vize ofisinin hizmete başlayacağını belirterek, “Türk vatandaşları vize için artık İstanbul'a gelmek zorunda kalmayacak. Amacımız ikili ticari ilişkileri geliştirmek, iş forumları yoluyla iki ülke işadamlarını buluşturmak” dedi.


TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise, Yunanistan'ın Xanthi ve Drama Ticaret ve Sanayi Odaları ile yıllardır Çay Yolu adı verilen ve diğer Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin de yer aldığı ortak proje yürüttüklerini vurgulayarak, “İşadamlarını bir araya getirip hem karşılıklı yatırım imkanları, hem de işbirliği yaparak AB ülkelerinde ortak yatırımlara girmeleri sağlanabilir” ifadelerini kullandı.


Hacısalihoğlu, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgina Soultanapoulou'ya ziyaretinin anısına bir plaket takdim etti. Başkonsolos Soultanapoulou, TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ni de gezerek tarihi eserler hakkında bilgi aldı ve müze şeref defterini imzaladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.