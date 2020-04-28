Trabzon'daki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kuruluşlarında Korona virüs tedbirleri

Huzurevleri ve diğer kuruluşlarda tek bir vaka bile olmadığını belirten Kurt, Covid-19 un kapı eşiğinden içeri girmemesi için var güçleri ile çalıştıklarını belirterek “Covid-19 un kapı eşiğimizden içeri girmemesi için var gücümüz ile çalışıyoruz. Müdürlük olarak salgın sürecindeki mücadelemiz gerek hizmet verdiğimiz kesim açısından gerekse hizmetin 24 saat esasına dayalı olarak sürdürülmesi sebebiyle aşırı dikkat, yoğun çaba ve sıfır tolerans gerektiriyor. Yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan engellilerimizin, kadınlarımız ve çocuklarımızın bir yandan kesintisiz hizmet almalarını sağlarken öbür yandan hastalığın onlara bulaşmasını önlememiz gerekiyor. Huzurevi ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi gibi yaşlı kuruluşlarımızda 14 günlük; çocuk ve kadın kuruluşlarımızda 7 günlük vardiya sistemine geçtik. Çalışanlarımız büyük bir özveri içerisinde, yatılı kuruluşlarımızda çalışan personelimiz pijaması terliği valizi ile geliyor, coronavirüs testinden geçip belirtilen sürelerde hiç çıkmamak kaydı ile çalışmaya başlıyor. Üzerimize emanet çocuğa hakkıyla bakmak için kendi çocuğunu yeri geliyor emanet ellere bırakıyor, her biri bizim için birer kahraman. Yine riski en aza indirmek amacıyla huzurevlerimiz için Yıldızlı Konutlarındaki Ek hizmet binamızda izolasyon kuruluşu oluşturduk. Salgının bulaşma riskinin önlenmesi amacıyla, huzurevimizden hizmet almakta iken sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi yaşlımız geri dönüşte direk olarak huzurevine alınmıyor. Oluşturduğumuz bu izolasyon kuruluşunda 14 gün misafir edilip sonrasında huzurevine alınıyor. Bu süreç bitene kadar kuruluşlarımızı ziyarete kapadık. Görüşmeler telefonla ya da görüntülü olarak yapılıyor. Bazı Avrupa ülkelerinde huzur evlerinde yüzde 52'lere varan ölüm oranın olduğu bir dönemde hamdolsun ilimizde huzur evlerimizde ve diğer kuruluşlarımızda tek bir vakamız bile olmadı” diye konuştu.