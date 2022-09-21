Trabzon'daki Atatürk Köşkü restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Atatürk Köşkü'nün restorasyon nedeniyle ziyarete kapatıldığını belirterek Cumhuriyetin 100. yılında yeniden ziyaretçileriyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Trabzon'daki tarihi yapılar bir bir restorasyondan geçiriliyor. Şehrin önemli turizm merkezlerinden Kızlar Manastırı, Ortahisar Fatih Camii, Ayasofya Camii ve Sümela Manastırı'nın biten restorasyon çalışmalarının ardından son olarak Atatürk Köşkü restorasyona alındı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, restorasyon çalışmaları başlatılan Atatürk Köşkü'nü ziyaret ederek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 20 Eylül 2022 itibarıyla Köşkün restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatıldığını belirten Zorluoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon'u 3 kez ziyaret ederek şereflendirmiştir. Bunlardan ilk ki 1924 yılında , sonraki 1930 son ziyareti ise 1937 yılında gerçekleşmiştir. 1924 ve 1930 yıllarında bu köşkte ağırlanmış ancak konaklamamıştır. 1937 yılında ziyaretlerinde ise burada ağırlanmış ve iki gece konaklamıştır. Tüm mal varlığını Türk Milletine bağışladığı ün vasiyetini burada kale almış ve dönemin başbakanına buradan posta ile göndermiştir. Bu bina hem Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, ağırlandığı bir bina olarak hemde şehrimizin çok önemli bir tarihi yapısı olarak şehrimiz için çok kıymetli bir yapıdır. Şehrimiz için çok kıymetli simge yapılardan biridir. Zaman içersinde kullanıma bağlı olarak çeşitli bozulmalara yapısal anlamda çeşitli sıkıntılar ortaya çıkmış ve geçmişte bazı dönemlerde restorasyonlar ve onarımlar gerçekleşmiştir" dedi.

Göreve geldiklerinde Atatürk Köşkü'nün durumunu gözden geçirdiklerini belirten Zorluoğlu, "Kullanıma bağlı olarak burada ayrıntılı restorasyon ve konfirmasyon çalışması yapılması gerekli olduğunu uzmanlarımız ortaya koymuşlardı. Uzman ekip titiz bir çalışma yaparak projelerini hazırladılar. Kültür Varlıkları Bölge Kurulunda da proje onaylandı. Nihayetinde tarafımızdan ihalesi yapıldı ve dün itibarıyla sözleşme imzalandı. Burada 10 Milyon TL'lik bir iş burada gerçekleşecek. Cumhuriyetimizin 100'ncü yılana burayı tam anlamıyla hazır edip önümüzdeki Ekim ayında burayı hizmete açmak ve olabilirse Cumhuriyet resepsiyonuna da bu köşkün bahçesinde vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Bu projenin ikinci önemli ayağının ise mobilya ve teşrifatla ilgili olduğunu kaydeden Zorluoğlu, "Geçmiş dönemde irili-ufaklı çeşitli tadilatlar yapmakla beraber, içerdeki eşyalarla ilgili çok fazla bir müdahalede bulunulmadı. Zaman içersinde eşyalarda da bozulmalar ortaya çıktı. İkinci iş olarak ta eşyaları burada boşaltıyoruz. Profesyonel firma 6 ay içersinde eşyalardaki bozulmayı da bütünüyle giderecek çalışmaları da gerçekleştirecekler. Restorasyon tamamlandığında eşyalarda tamamlanmış olarak burada yerlerini alacaklar. Elbette bu b.ir fırsat bahçedeki yapıları da değerlendireceğiz. İnsanların hoşuna gidecek şekilde hizmete açılmış olacak. 20 Eylül itibarıyla ziyarete kapatılmıştır. İnşallah bir yıllık süre sonrasında tekrar ziyaretçileriyle buluşacaktır" ifadelerini kullandı.