Trabzon'daki Ayasofya Camii laleler ile bir başka güzel

Trabzon'da 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan Ayasofya Camii baharın geldiği bu günlerde bahçesindeki çiçeklerle güzel bir görüntü sunuyor. Pandemi dolayısıyla az sayıdaki ziyaretçi Ayasofya Camisi'ni kısıtlamanın olduğu günlerin dışında gezme fırsatı bulurken, özellikle bahçesindeki rengarenk çiçekler camiye farklı bir hava katıyor.