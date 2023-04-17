Trabzon'daki Ayasofya Camii lalelerle başka güzel

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki tarihi Ayasofya Camii, bahçesindeki çiçeklerle karpostallık bir görüntü sunuyor.

Trabzon'da 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan Ayasofya Camii baharın geldiği bu günlerde bahçesindeki çiçeklerle güzel bir görüntü sunuyor. Ayasofya Camii'ni ve bahçesini gezme fırsatı bulan ziyaretçiler rengarenk çiçekleri cep telefonuyla görüntülemeye çalışırken, lalelerin görüntüsü bahçeye farklı bir güzellik kattı.