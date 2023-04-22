Trabzon'daki Ayasofya Camiinde Ramazan Bayramı yoğunluğu

Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından 28 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans yöntemiyle açılışı yapılan Ortahisar Ayasofya Camii'nde Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Yurdun değişik illerinden gelenlerin yanı sıra Arap turistlerinde ilgi gösterdiği Ayasofya Camii, bugünlerde ziyaretçi sayısında belirgin bir artış yaşanıyor.

Trabzon'da 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan Ayasofya Camii baharın geldiği bu günlerde bahçesindeki çiçeklerle güzel bir görüntü sergilerken ziyaretçiler tarafından oldukça beğenildi.

Ayasofya Camiini ilk gezen Haktan Can, “İlk kez geldim. Beni özellikle tavandaki görseller etkiledi güzel yapılmış. Beklediğimden daha iyi gördüm. Daha sonra gelmeyi düşünüyorum” dedi.

Sivas'tan gelen Sertaç Uzun da, Ayasofya'nın restorasyon çalışmasıyla daha da güzel olduğunu belirterek, “Daha öncede gelmiştik ancak restorasyonla daha güzel olmuş, güzel izlenimler edindik. Cami kısmı ön tarafa alınmış. Bayağı ziyaretçisi var güzel bir manzara oluşmuş, yapanlara teşekkür ederim. Ayasofya'nın tarihi bir dokusu var buraya gelip görmek gerekir. Tekrar geleceğiz arkadaşlarımızı da getireceğiz” diye konuştu.