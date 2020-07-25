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Trabzon'daki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde dün akşam saatlerinde araç park etme meselesi nedeniyle yaşanan cinayet güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün akşam saatlerinde araç park etme meselesi nedeniyle yaşanan cinayet güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çinayet zanlısı şahsın annesinin oğluna engel olmak için uğraş verdiği ancak katil olmasını önleyemediği gözlendi.


Olay dün akşam saatlerinde Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Oto kiralama şirketi sahibi Kenan Aydemir ile komşu iş yerinin sahibi Şenol Y. arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Şenol Y., Kenan Aydemir'i tabancayla 4 el ateş ederek yaralarken, Kenan Aydemir de silahla ateş ederek kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Şenol Y. olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Öte yandan cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga sırasında gürültüleri duyarak evinden aşağıya inen Şenol Y.'nin annesini oğlunu sakinleştirmeye ve kavgayı ayırmaya çalıştığı ancak oğlunun cinayet işlemesine engel olamadığı gözlenidi. Olayı duyup gelen Kenan Aydemir'in arkadaşlarının panik halinde ortalıkta telefonla koşuşturduğu ve bazılarının da silahla Şenol Y.'ye ateş ettiği gözlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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