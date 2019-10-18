Trabzon'daki dayakçı üniversiteli kızlara yerel mahkemenin verdiği 10'ar yıllık ceza bozuldu

Trabzon'da 2,5 yıl önce sosyal medyada tartışıp, randevulaştıkları kızları evlerine çağırıp darp eden ve daha sonra görüntüleri sosyal medyada paylaşan Miri Nora (Mihriban) Y. ile Hasibe H. Hakkında, Trabzon'da yerel mahkemenin verdiği 10'ar yıllık hapis cezalarını bozan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, sanıkların cezalarını toplamda 8'er ay 22'şer güne düşürerek başka bir suça karışmamaları kaydıyla cezalarını 5 yıl süreyle erteledi.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında kararı açıklayan mahkeme heyeti sanıklar Miri Nora Y. ve Hasibe H.'nin Esra K.'ya yönelik eylemleri nedeniyle 5 ay, Kübra T.'ye yönelik eylemleri nedeniyle 3 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına, 5 yıl suç işlememek kaydıyla haklarında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, Miri Nora Y. ve Hasibe H.'nin Gülbahar B.'ye yönelik eylemlerden ise beraat ettiğini açıkladı.

Açıklanan kararda, Kübra T.'nin vekalet ücreti olan 4 bin 705 lira ile Esra K.'nın vekalet ücreti bin 980 liranın sanıklar Miri Nora Y. ve Hasibe H.'den eşit olarak alınmasının kararlaştırıldığı yer aldı.

Öte yandan, olay işlendiği tarihte ismi Mihriban Y. olan sanığın, daha sonra mahkeme yoluyla ismini Miri Nora Y. olarak değiştirdiği öğrenildi.

Olayın geçmişi

Olay Trabzon'un Konaklar mahallesinde bir öğrenci evinde 2017 yılı Şubat ayında meydana gelmişti. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurçin Ç. ve Mihriban Y., Trabzon Havalimanı'nda görevli Kübra T., bir sigorta firmasında çalışan Esra K. ve onların arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmış, KTÜ'de öğrenim gören kızlar tartışma sürerken, Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.'yi kendi evlerine çağırmıştı. Kızların eve gelmesi ile evdeki tartışma kavgaya dönüşmüş, Kübra T. ve Esra K.'ye biber gazı sıkan ve copla döven öğrenciler, Gülbahar B.'yi ise bir odaya kapatmıştı. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden öğrenciler dayak görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine 3 üniversiteli kız ile saldırıya uğrayan 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye çıkartılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

46 yıl hapis cezası istenmişti

Olayla ilgili şüpheliler; Mihriban Y., Hasibe H.ve Nurçin Ç. hakkında savcılık tarafından daha sonra “Birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit” suçlarından 12'şer yıldan 46'şar yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise 'hakaret ve tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Hasibe H. ile Mihraban Y.'ye “Hürriyeti tahdit” suçundan 3'er kez 3 yıl 4 ay hapis cezası olmak üzere toplam 10'ar yıl hapis cezası verirken, diğer sanık Nurçin Ç., Esra K. ve Kübra T. hakkında ise beraat kararı vermişti.

Trabzon'da yerel mahkemenin verdiği karar sonrası, bir üst mahkeme olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yapan Hasibe H. ile Miri Nora Y.'nin itirazları kabul edilmiş ve yeniden yargılanmalarına karar verilmişti. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlayan davanın ilk duruşması Haziran 2019'da görülmüştü.