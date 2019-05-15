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Trabzon'daki Gençlik Yürüyüşü'nden renkli kareler

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla her yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Trabzon’da ‘’Gençlik Yürüyüşü’’ düzenlendi.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla her yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Trabzon'da ‘'Gençlik Yürüyüşü'' düzenlendi.


Yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, il genelinden sporcular, polis, asker, lise ve Avrasya Üniversitesi öğrencileri katıldı. Valilik önünden dev Türk bayrağı Atatürk Alanı'na kadar asker, polis, sporcu, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından birlikte taşındı.

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