Trabzon'daki hayvan katliamına adli soruşturma başlatıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 8 sokak köpeğinin ve 2 kedinin geçtiğimiz günlerde ölü bulunması olayıyla ilgili olarak, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, resmi twitter hesabından yapılan açıklamada olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Akçaabat ilçesindeki Söğütlü Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana gelen ve herkesi üzen olay, vatandaşların sabah saatlerinde sokakta yaşayan kedi ve köpekleri ölü olarak bulması ve görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla öğrenilmişti. Kamuoyunda tepki toplayan olaya çeşitli dernekler ile çevredeki vatandaşlar tepkilerini dile getirmiş, Trabzon Valiliği de konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Olayın öğrenilmesiyle birlikte, Akçaabat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, süreç tarafımızdan da hassasiyetle takip edilmektedir” denildi.