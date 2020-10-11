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Trabzon'daki örtü yangını

Trabzon’un Ortahisar İlçesi’ne bağlı Akyazı Mahallesi’nde dün gece çıkan örtü yangınında zarar gören alan gün ağırınca ortaya çıktı.

Trabzon'un Ortahisar İlçesi'ne bağlı Akyazı Mahallesi'nde dün gece çıkan örtü yangınında zarar gören alan gün ağırınca ortaya çıktı.


Trabzon'un Ortahisar İlçesi Akyazı Mahallesinde bulunan stadyumun karşı kısmında yer alan dik yamaçtaki arazide bilinmeyen bir nedenle dün gece yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yapılan çalışmalar sonrası 3 farklı noktada başlayan yangın büyümeden kontrol altına alındı. Söndürülen arazideki yangının verdiği zarar günün ayırmasıyla ortaya çıkarken , yangın, yeşil alanda simsiyah bir yara açtı.

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