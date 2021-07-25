Trabzon'daki oto pazarı son yılların en durgun dönemini yaşıyor

Trabzon'da ikinci el araç piyasası yükselen fiyatlar nedeniyle son yılların en durgun dönemini yaşıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ganita mevkii yeni sahil yolu açık oto park alanında kurulan oto pazar son yılların en sakin dönemi yaşanıyor.

Daha önce Yenimahalle Fuar Alanı'nda hizmet veren oto pazarı, yaklaşık 1 ay önce Ganita mevkiindeki yeni yerine taşınırken, pazara az sayıda getirilen araç dikkat çekti.

Daha önceleri 300'e kadar araç satış için oto pazarına getirilirken, Ganita mevkiinde bugün itibariyle satışa getirilen araç sayısı ise ancak 20-25 civarında kaldı.

Araçlarını satışa getiren vatandaşlar gerek pahalılık gerekse pandemi nedeniyle piyasada belirgin bir durgunluk yaşandığını belirtirken müşteri bulamamaktan yakındılar.

Ota pazarına az sayıda kişinin geldiğini belirten araç satıcıları, araçlarını satın almak için pek soran olmadığını belirtirlerken, son yılların en durgun dönemini yaşadıklarını söylediler.

Aracını satmaya gelen Emin Akyüz, “Şu an için durgunluk var. Zaten pandemiden dolayı bir durgunluk söz konusu. Araçlar belli bir süre ilanda duruyor, pazara getiriyoruz müşterimizi bulamıyoruz. Pahalılık söz konusu ancak bizde uygun satmaya çalışıyoruz. Bizde alacağımız aracı uygun almak için çalışıyoruz ancak; ne yazık ki müşteri bulamıyoruz. Araçların en düşük fiyatı yaklaşık 30 bin TL'den başlıyor 150 bin TL'ye kadar çıkıyor” dedi.

Tolga Hamarat da “Araç alım satımı eskisi gibi değil, piyasa durgun. Her kez aracını satmaya çalışıyor ancak alan yok. Fiyatlar ise arttı. Eskiden 10 bin TL'ye olan araçlar 40-50 bin TL'ye çıktı. Talep artınca fiyatlarda yükseliyor. Son yılların en durgun dönemi soran pek yok diyebiliriz” diye konuştu.

Kurban Bayramı sonrası piyasanın durgun olduğunu belirten Müslüm Sağlam ise ”Kurban sonrası piyasa biraz durgun. Fiyatlar ise yüksek. Araç fiyatlar üç yıl öncesi göre neredeyse 3 katı arttı” şeklinde konuştu.

Öte yandan vatandaşlar oto pazarında başta tuvalet olmak üzere oturup dinlenebilecekleri bir alan olmadığını belirterek özellikle güneş altında çok zorluk yaşadıklarını söylediler.