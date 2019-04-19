Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Trabzon'un Sürmene ve Köprübaşı ilçelerinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli şahıslar, Sürmene Adliyesi'ne sevk edildi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, önceki gün Sürmene ve Köprübaşı ilçelerindeki 22 farklı adreste gerçekleştirdiği şafak operasyonunda, uyuşturucu madde üretimi ve satışı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan 14 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığa getirildi.

Sürmene Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade veren şahıslardan, Mustafa B. (67), Mustafa K. (62), Başar K. (59), Niyazi T. (43), Yıldıray K. (42), İbrahim E. (35), Kadir K. (26) sevk edildikleri mahkemece ‘suç örgütü kurmak ve uyuşturucu ticareti yapmak' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkemeye sevk edilen, Ömer Y. (76), Hasan S. (44), Sebahattin B. (44), Nihat S. (41) için adli kontrol şartı getirdi. Şahıslardan, K.K. (45), A.K. (37), H.U. (32) ise jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin, adreslerinde bulamadığı ve il dışında olduğunu tespit ettiği 2 şüpheli şahsı yakalama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.