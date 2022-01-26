Trabzon'daki vaka artışları tedirgin ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaşırken bu iller arasında Trabzon'da yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 8-14 Ocak tarihleri arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaşırken vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Trabzon da yer aldı.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren Türkovac aşı Faz-3 çalışmaları hakkında bilgi alan ve personelle görüşen Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, il genelinde vakaların artması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Usta, vakaların daha da artacağını önceden söylediklerini belirterek özellikle okulların tatil olmasından dolayı büyükşehirlerden bölgeye gelişlerin vaka sayılarını daha da arttıracağına dikkat çekti.

Usta, “Vakalarımızın gittikçe daha da artacağını önceden söylemiştik. Büyükşehirdeki okulların tatil olması nedeniyle nüfus bu tarafa kayacağını tahmin ediyoruz. Bu bağlamda da bir şekilde bizim daha da vakalarımızın artacağını ön görüyoruz. Hastanelere ufak tefek yansımalar olduğunu gözlemliyoruz. Bu anlamda tedbirlerimizi aldık. Ancak vatandaş nezdinde herkesin aşısını gerçekten yaptırması bunun dışında özellikle de maske mesafe konularında azami özen gösterilmesini bekliyoruz” dedi.

"Aşı oranımız yüzde 80 üzerinde"

İl genelinde aşı oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu ancak 30 ve 15 yaş altı kişilerin aşıya daha hızlı refleks göstermelerini beklediklerini kaydeden Usta, “Aşıyla bağlantılı olarak, özellikle vatandaşlarımızın 30 yaş altı 15 yaş altı da olmak üzere aşıya biraz daha hızlı refleks vermesini bekliyoruz. Aşı oranımız yüzde 80'lerin üzerinde olmakla birlikte bu gruptaki aşılamanın da daha yukarılara çekilerek taşıyıcı nüfusunda özellikle korunmasını ve bir başka kişilere virüsün bulaşmasının önüne geçmesini de bekliyoruz” diye konuştu.

"Türkovac için 7 gönüllüye ihtiyacımız var"

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Türkovac aşı çalışmaları sorumlusu Dr. Özlem Bayraktar Saral da 185 gönüllü sayısına ulaşabilmek için 7 tane daha gönüllüye ihtiyaç duyduklarını hatırlattı. Saral “Türkovac aşı çalışmalarında Trabzon Türkiye'de 40 kadar merkezden bir tanesi. İki doz Sinovac olan kişilerde 90 gün geçtikten sonra en aktif Türkovac aşısı uygulanarak bağışıklığı ne kadar etkilediğini ne kadar koruduğunu anlamaya yönelik yapılmış bir çalışma bu. 185 gönüllüye ulaşılması planlanıyordu şu anda 7 tane gönüllüye ihtiyacımız var, bu çalışmanın sonlanabilmesi için. Bu konuda biz ülke olarak çok güzel adımlar atacağımıza inanıyorum. Bu çalışma sonrasında başka tür aşılarında ülkemizde çok güzel bir şekilde temin edileceğini ve üretileceğini düşünüyorum” diye konuştu.