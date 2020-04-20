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Trabzon'daki yurtlarda 510 kişi karantinada tutuluyor

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden Trabzon’a gelen 510 kişi Trabzon’daki çeşitli öğrenci yurtlarında karantina altında tutuluyor.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden Trabzon'a gelen 510 kişi Trabzon'daki çeşitli öğrenci yurtlarında karantina altında tutuluyor.


Karantinada bulunanların çoğunu öğrenciler oluştururken karantina günleri 2 Mayıs'ta sona ereceği belirtildi.


Dünya genelinde etkili olan Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye dönüşü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Trabzon'a getirilmişti.


Bu kapsamda yurt dışından gelen 510 kişi Ortahisar ilçesindeki Üniversite mahallesi'nde bulunan Gülbahar Hatun Yurdu ve Yomra Kanuni Kız Öğrenci Yurduna yerleştirildi.


Kanada'dan gelenlerin karantina süresi 23 Nisan'da, Ukrayna'dan gelenlerin 2 Mayıs'da, Moritanya'dan balıkçı teknesiyle gelenlerin ise 24 Nisan'da karantina sürelerinin sona ereceği öğrenildi.

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