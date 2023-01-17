Trabzon'dan Antalya'yı aratmayan görüntüler

Trabzon'da kış mevsiminde denize girenlerin görüntüsü Antalya'yı aratmadı. Güneşli ve güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkarmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 15 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 8-10 derece dolaylarında olmasına rağmen denize girmekten çekinmeyen 60 yaşındaki Cengiz Aytekin, yaklaşık 30 yıldır her kış denize girdiğini söyledi. Deniz suyunun vücudunu çelik gibi yaptığını belirten Aytekin, “60 yaşındayım her sene denize girerim. Su çok harika, insan denize girince çelik gibi oluyor. Sporun en güzeli yüzmek. Kış mevsiminde güneşli havalarda arkadaşlarla birlikte denize gireriz, güneşi kaçırmayız. Kışın havalar güneşli olduğu zaman kış mevsiminde bile kendimi bildim bileli 30 yıldır denize girerim. Bugünlerde havalar çok güzel. Dolayısıyla bu güzel havayı kaçırmıyoruz. Çevreden bizi görenler şaşırıp hayretle bakıyor. Deniz suyu 8-10 derece dolaylarında dolayısıyla hava güneşli oldukça denize girmeye devam” dedi.