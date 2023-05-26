Trabzon'dan Gaziantep'e kardeş mektubu

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu öğrencileri ‘Kardeş Okul' oldukları Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yeşilyurt Yunus Emre İlk-Ortaokulu öğrencilerine mektup yazarak posta ile gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)" kapsamında kardeş okul olan iki okul öğrencileri sosyal medya üzerinden yaptıkları görüşmelerin ardından birbirlerine mektup yazmaya karar verdiler.

Kardeş okullara gönderilecek olan mektuplar öğrenciler tarafından özenle yazıldı. Öğrenciler mektuplarda kardeş okul öğrencilerine depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletirken Kurban Bayramı için de kutlamalarda bulundular. Aynı zamanda öğrenciler mektupların yanında kardeş okul öğrencilerine çeşitli hediyeler gönderdiler.

Öğrencileri millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Proje Koordinatör Öğretmeni Nazen Küçük, mektupların kardeş okul öğrencileri arasında gönülden gönüle bir bağ kuracağına inandığını söyledi.