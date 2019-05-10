Trabzon'dan KKTC'ye uçak seferi talebi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Zalihe Erden, Trabzon'dan Kıbrıs'a direk uçak seferi bulunmadığını belirterek "Trabzon'dan Kıbrıs'a direkt uçuş yok. Maalesef bunun eksikliğini yaşıyoruz. Ordu-Giresun Havalimanı'nda 2017 yılında direkt sefer vardı fakat kaldırıldı. Bu biraz tezat oldu. Konsolosluk kuruldu, seferler kaldırıldı" dedi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek TGC Başkanı Ersen Küçük, Başkan Yardımcıları Hakan Yoloğlu, Ahmet Kamburoğlu ve Genel Sekreter Ayşegül Özdoğan Yıldırım ile görüşen Erden, yaşadıkları ulaşım sorununa değindi. KKTC Trabzon Başkonsolosu Zalihe Erden, “Trabzon'dan Kıbrıs'a direkt uçuş yok. Maalesef bunun eksikliğini yaşıyoruz. Ordu-Giresun Havalimanı'nda 2017 yılında direkt sefer vardı fakat kaldırıldı. Bu biraz tezat oldu. Konsolosluk kuruldu, seferler kaldırıldı. Artık aktarmalı gidip geliyoruz. Yaklaşık 25 bin Karadeniz vatandaşı Kıbrıs'ta yaşıyor, az değil. Aktarmalı uçuşlarda hem bilet fiyatı yüksek hem zaman açısından sıkıntı oluyor. Benim bir gidip gelmem iki günümü alıyor. Ulaştırma Bakanımız nezdinde direkt hatlarla ilgili girişimler yapıldı ama bizi aşan durumlar da oluyor. İnşallah Trabzon'dan direkt sefer konulur. Biz Trabzon'dan olmasını Ordu'ya göre daha doğru buluyoruz. Çünkü Kıbrıs'ta bulunan Karadeniz nüfusunun çoğunluğu Çaykara ve Araklı tarafından” şeklinde konuştu.