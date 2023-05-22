Trabzonlu ailenin ‘Heyelan' nöbeti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaklaşık bir ay önce meydana gelen heyelan sonucu evleri risk altına giren Hekimoğlu ailesi, gece-gündüz heyalan nöbeti tutmaya başladı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Subaşı mahallesinde yaklaşık bir ay önce heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu mahalle yolu ulaşıma kapanırken, heyelandan en çok etkilen yer Hekimoğlu ailesinin yaşadığı ev oldu. 6 kişilik Hekimoğlu ailesinin yaşadığı ev heyelan riskiyle karşı karşıya gelirken, aile gece-gündüz heyelan nöbeti tutmaya başladı.

Torunları ile birlikte heyelan tehlikesi olan evde yaşayan Süleyman Hekimoğlu, heyelanın yavaş yavaş devam ettiğini söyledi. Hekimoğlu, “1 ay önce heyelan oldu. Söylentiye göre tuvalet çukuru burayı tetiklemiş. Aslı ve astarı yok. Fakat bunu kimseye inandıramadık. 30 gündür gece gündüz nöbetteyim. AFAD'a, Kaymakamlığa, Belediyeye müracaat ettik. Bir sonuç alamadık. Muhtar izin vermiyor biz buraya duvar yapamayız diyorlar. Belediyeye gittim aynısını söylediler. 30 gündür burası devam ediyor. Eve dayandı. Evde 6 kişi yaşıyoruz. En çok zoruma giden de 5 yaşındaki torunum biz nereye gideceğiz diyor. Her gelen fotoğraf çekip gidiyor. Bunun sonucunu merak ediyorum. Evin alt kısmındaki yol iptal oldu. Anında üst taraftan yol vurdular. 2 günde yolu bitirip hizmete açtılar. Heyelan devam ediyor. Gece saatlerinde oldu, sabah kalktığımızda heyelan olduğunu fark ettik. Hemen müracaat ettik. 30 gündür gelen fotoğraf çekti, gitti. İstinat duvarı yapılmasını istiyoruz. Muhtar müsaade etmiyorsa kendi yerime duvar yapın dedim. Buradan devamlı gelen bir su varmış. Bu benim günahım değil. Hemen bitişiğimde bir ev daha var. Onlarda risk altında. Toplamda 10 kişilik bir aile var” dedi.

“Torunlarım çıksa buradan aşağıya düşse ben ne yaparım”

Maddi durumları olmadığı için başka bir yere gidemediklerini dile getiren Necla Hekimoğlu ise “1 ay önce ilk yol koptu sonra bizim yerimizde heyelanlar olmaya başladı. 1 aydır biz bu sıkıntının içerisindeyiz. Yalvarmadığımız kimse kalmadı ama sesimizi kimse duymadı. Perişan olduk. Torunlarım çıksa buradan aşağıya düşse ben ne yaparım. Gece hiç uykumuz yok. Mahvolduk. İşimizi muhtar engelledi. Bizde insanız. Bu evin içerisinde 6 kişiyiz. Maddi durumumuz yok. İnsan olduğumuzu hatırlasınlar. Evimiz, yuvamız mahvoldu” ifadelerini kullandı.