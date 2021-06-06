Trabzonlu balıkçılar ile yunusların dostluğu

Trabzon'un Akçaabat ilçesi açıklarında avlanan kıyı balıkçıları teknelerine yaklaşan yunusları elleri ile beslerken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Akçaabat ilçesinde sabah saatlerinde küçük tekneyle denize açılan balıkçılar bir süre balık avladı. Bu sırada teknenin etrafını saran yunus balıklarının aç olduğunu anlayan balıkçılar, tuttukları balıklardan yunuslara da ikram etti. Kayığın etrafını saran yunus balıklarına bir balıkçı adeta eliyle beslerken, yunusların sırtlarını dokunulduğu sırada tekrar suya daldıkları balığı görünce de tekrar suyun yüzeyine çıkarak kendilerine verilen balığı midelerine indirdikleri gözlendi.

Tekneye kadar yaklaşan yunus balıklarını elleriyle besleyen balıkçı Hüsayin Kurt'un yunuslarla olan samimi anları ortaya güzel görüntüler çıkardı. Bir süre daha kendilerine atılan balıkları yiyen yunuslar daha sonra Karadeniz'in derinliklerinde gözlerden kayboldu.