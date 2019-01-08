Trabzonlu Dağcılar Sarıkamış Şehitleri için tırmandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Sarıkamış Harekâtı şehitlerini anmak için düzenlenen Allahuekber Dağı tırmanışına Trabzon'dan Uzungöl Doğa Sporları Adrenalin Kulübü Derneği (UDSAK) üyesi dağcılar katıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden 78 dağcının katıldığı tırmanışa, Trabzon Uzungöl Doğa Sporları Adrenalin Kulübü Derneği 10 sporcuyla tırmandı. Kars Sarıkamış Allahuekber Dağları'nda 104 yıl önce donarak şehit olan Mehmetçikleri anma etkinliklerine katılan Uzungöl Doğa Sporları Adrenalin Kulübü Derneği sporcuları ilk geceyi Allahuekber Dağı eteklerinde bulunan Selim ilçesine bağlı Sarıgün Köyü'nde bulunan kamp alanında kurdukları çadırlarda geçirdi. Şiddetli soğuk altında sabahın erken saatlerinde yürüyüşe geçen dağcılar, deniz seviyesinden 2 bin 650 metre yükseklikteki ikinci kamp alanına ulaştılar. Dışarda -35 derece dondurucu soğukta, çadırlarda geceleyen dağcılar, 6 Ocak sabahı 3 bin metre yükseklikteki Allahuekber dağına yaklaşık 3 saatte tek sıra halinde kar yağışı ve tipi altında tırmandı. Zirvede, topluca şehitleri için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudular. Meçhul Asker anıtını ziyaret eden dağcılar, daha sonra geldikleri aynı güzergâhla Sarıgün köyüne dönerek kamplarını toplayarak Trabzon'a döndüler.

Uzungöl Doğa Sporları Adrenalin Kulübü Derneği başkanı Aydın Mutlu, Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliğinin 104. yılında çok anlamlı bir tırmanış gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek ”Tarihimizde önemli bir yeri olan bu hazin olayı bu yıl yoğun bir katılım ile anmış bulunduk. Bu önemli etkinliğe katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum," dedi.