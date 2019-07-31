Trabzonlu genç iş adamı Ankaragücü yönetiminde

Kebir Süt Ürünleri Türkiye Satış Müdürü görevini sürdüren Trabzonlu genç iş insanı Yakup Karadeniz, MKE Ankaragücü'nün yeni yönetim kurulunda görev aldı.

Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden MKE Ankaragücü'nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul sonucunda yeni yönetim belli oldu. Kurula katılan 498 delegenin tamamının oyuyla yeniden Başkan seçilen Mehmet Yiğiner'in listesinde Trabzonlu genç iş insanı Yakup Karadeniz de yer aldı. Karadeniz'in yeni görevi, Trabzon'da da memnuniyetle karşılandı.

Trabzon'un yerel üretimden başlayıp ulusal pazarda büyük bir pay sahibi olan en önemli markalarından Kebir Süt Ürünleri'nin Türkiye Satış Müdürlüğü görevini sürdüren Yakup Karadeniz, aynı zamanda Ankaragücü yönetimine giren en genç isim oldu. Başarılı iş hayatı ve sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmalarıyla tanınan Karadeniz'e Başkent temsilcisindeki yeni görevi nedeniyle sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yağdı.