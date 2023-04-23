Trabzonlu gençlerden örnek davranış

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir grup genç, yolda buldukları 800 doları polise teslim etti. Polisin ulaştığı paranın sahibi ise, gençlere ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre, Yıldız Topal, Kerem Aydın, Ali İhsan Aygün, Ahmet Durmuş ve Efe Kaan Aktaş isimli beş arkadaş Vakfıkebir ilçesinin Nihat Tahmazoğlu Caddesi'nde park halinde bulunan bir aracın yanında buldukları 800 doları sahibine ulaştırmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tutanak karşılığında teslim etti.

Park halindeki aracın plakası üzerinden harekete geçen emniyet güçlerinin yaptığı araştırmanın ardından araç sahibine telefonla ulaşarak yaşanılan olayı bildirmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ali Garbetoğlu, düşürmüş olduğu dövizi teslim alarak görevlilere teşekkür etti.

"Allah herkese böyle helal süt emmiş evlatlar nasip etsin"

Daha sonra dövizi bulan gençler ile bir araya gelen Garbetoğlu, gençleri ödüllendirerek bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. Garbetoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu pırıl pırıl evlatlar, cebimden düşürdüğüm doları bularak Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettiler. Görevli polisler beni telefonla arayarak kaybettiğim doları bana teslim ettiler. Allah böyle evlatlar ile böyle kurumlara zeval vermesin. Bu çocukları yetiştiren ebeveynlere ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'müze çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız dedi.