Trabzonlu kira artışı ile ilgili Din İşleri Yüksek Kurulu'na fetva başvurusunda bulundu, kurul cevabını siteden duyurdu

Trabzon'da konut kiracısı bir vatandaşın Din İşleri Yüksek Kurulundan fetva talebi neticesinde konut kiralarında devlet tarafından konulan yüzde 25 üst sınır artış oranına hem ev sahibinin hem de kiracının riayet etmesi gerektiği fetvası bildirildi.

Trabzon'da isminin açıklanmasını istemeyen konut kiracısı bir vatandaş, Din İşleri Yüksek Kuruluna elektronik ortamda başvuruda bulunarak konut kirasında ev sahiplerinin kanuni zorunluluk gereği yüzde 25 oranında artış yapmak yerine, bu kurala aykırı olarak daha fazla kira artış oranı belirlemesi halinde ev sahibi açısından meydana gelen durum hakkında fetva talebinde bulundu.

Din İşleri Yüksek Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda, fakihlerin piyasada suistimaller olduğu, karaborsacıların devreye girerek halkı mağdur ettikleri, özellikle halkın zaruri ihtiyaçları sayılabilecek ticari faaliyetlerde aşırı bir şekilde suni fiyat artışları yaşandığı durumlarda, kamu otoritesinin fiyatlara müdahale (narh) yetkisini kabul ettiklerini (Merğinani, el-Hidaye, 4/378) bildirerek buna göre; kira artışı hakkında ilgili mevzuatta belirtilen üst sınıra, hem ev sahibinin hem de kiracının riayet etmesi gerektiği konusunda fetva cevabında bulundu.

Bilindiği üzere 11.06.2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7409 sayılı Kanunun 4. maddesiyle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa eklenen Geçici 1. maddeye göre, 11.6.2022 ilâ 1.7.2023 tarihleri arasında yenilenen konut kiraları bakımından kira artışlarına yönelik olarak yüzde 25'lik sabit bir oran belirlenmişti. Evini kiraya vermiş bulunan ev sahipleri ile kiracılar arasında 1.07.2023 tarihi öncesinde yapılacak kira yenileme anlaşmalarında bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla anlaşma yapılması gerektiği hususunda kanuni düzenlemeyle sınırlama konulmuştu.