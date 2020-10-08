Trabzonlu kültür balığı yetiştiricileri köstek değil destek bekliyor

Trabzon'da faaliyet gösteren kültür balığı yetiştiricileri devletin kendilerine destek vermesini bekliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Birlik Başkanı İlker Yıldırım, Trabzon'un ihracatında yükselen yıldızın su ürünleri olduğunu hatırlattı. Yıldırım “2020 yılının ilk 9 ayında 29 ülkeye yaklaşık 85 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldı. Ülkemize böyle döviz kazandıran bir sektörün herkes tarafından desteklenmesi gerekiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Arsin ilçemizde bulunan firmalarımızın depoları, lehimize çıkan mahkeme kararı bile beklenmeden yıkıldı. Biz destek beklerken yapılan bu davranışı ihracatçılar olarak hak etmiyoruz” dedi.

Son yıllarda Karadeniz Somonu yetiştiren bölgedeki sektör temsilcilerinin ülkeye önemli döviz girdisi sağladığını vurgulayan Yıldırım, “2020 yılının Ocak - Eylül dönemindeki verilere göre 29 ülkeye yaklaşık 40 bin ton su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi ve karşılığında 84 milyon 800 bin dolarlık bir döviz girdisi sağlandı. Geçen yıla göre miktar bazında yüzde 45, döviz girdisi olarak ise yüzde 47'lik bir artış gerçekleşti. Yapılan yatırımlara baktığımızda her geçen yıl bu rakamın artacağı görülüyor” diye konuştu.

İlker Yıldırım, dünya ekonomisi ve ülkemizin ciddi sıkıntılardan geçtiği günlerde sürekli büyüyen, istihdam sağlayan ve ülkemize döviz girdisi getiren su ürünleri sektörüne her kesimden destek beklediklerini söyledi. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak son zamanlarda yaşanan olaylar sektör temsilcileri olarak bizleri üzmüş ve düşündürmüştür. Arsin ilçemizdeki balıkçı barınağında izinler alınarak yapılan depoların yıkımı, destek bekleyen firmalarımıza darbe vurmuştur. Depolardaki malzemeleri dahi boşaltamadan yıkım işlemi yapılmıştır. Yıllık 6 bin 500 ton üretim kapasitesi olan 4 firmamızın yararlandığı depolarda ve yaşam mahallerinde milyonlarca liralık malzeme bulunmaktaydı. Valilik makamına yazdığımız yazıda süre verilmesini istedik. Ayrıca yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurduk. Ancak lehimize çıkan mahkeme sonucu bile beklenmeden, depolarımıza boşaltmamıza fırsat verilmeden yıkım gerçekleştirildi. Depolar havuzlardaki balıkların depolanması, yaşam mahalleri de açıktaki havuzlarda çalışan yaklaşık 60 işçinin ihtiyaçları için gerekli yerlerden izinler alınarak yapılmıştı.

Son tutum ihracat yapan, istihdam sağlayan firmaların şevkini kırmıştır. Sektörün uğradığı bu haksızlığın, milletvekilleri ve bakanlık yetkilileri olmak üzere herkes tarafından incelenmesi gerekmektedir."