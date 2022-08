Trabzonlu öğrenciler Avrasya'ya sahip çıktı

Bölgenin tek vakıf üniversitesi olan Avrasya Üniversitesi ilk yerleştirmelerde yüzde 96'lık doluluğa ulaştı. Üniversitenin yeni öğrencilerinin yarıya yakınını ise Trabzonlu öğrenciler oluşturdu. 2021 dönemi ilk yerleştirmelerde üniversiteye 364 Trabzonlu öğrencinin kayıt hakkı doğarken, bu 2022 de neredeyse ikiye katlanarak 621 oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız yaptığı açıklamada “Ülkemizin her köşesinden yeni öğrencilerimiz oldu. Her bir öğrencimiz bizim yeni evlatlarımız. Onlara bu güzel şehirde her türlü imkanı sunacağız. En iyi eğitimi alacaklarından emin olun. En çok bizleri sevindiren konu ise başta Trabzon olmak üzere bölgemizdeki öğrencilerimizin ve velilerimizin bizlere güvenerek üniversitemizi tercihlerinin en başına koymaları oldu. Yüzde yüz artış sağladık. Bir önceki yıl aynı dönemde Trabzon'dan 364 öğrencimiz olmuştu, bu dönem ise neredeyse iki katına ulaştı 621 öğrencimiz Trabzonlu. Rize, Samsun, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Artvin, Erzurum hep aynı. Sorumluluğumuz katlanarak devam ediyor. Verilen eğitimin kalitesi, kütüphanelerimiz, laboratuvarlarımız, spor salonlarımız, kampüslerimiz içinde bulunan öğrenci yurtlarımız ve diğer sosyal donatılarımız tercih edilmemizi sağlıyor” dedi.