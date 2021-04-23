Trabzonlu öğrencilerden Mehmetçik'e moral mektubu

Trabzon'da öğrenim gören ortaokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şırnak'ta vatani görevlerini yapan Mehmetçiklere moral mektubu yazdılar. Öğrencilerin asker ağabeyleri için kaleme aldıkları duygu dolu mektuplar, Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma'ya teslim edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Trabzon Büyükşehir Belediyesinin himayesinde; Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve PTT Trabzon Baş Müdürlüğü iş birliği ile ‘Askerime Mektup Var' etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde ortaokul 8. sınıf öğrencileri tarafından “Vatanı ve milleti için gerektiğinde canını hiçe sayarak her türlü fedakarlığı yapan kahraman askerlerin ve kolluk kuvvetlerinin moralini yüksek tutmak, onlara sevildiklerini ve kendilerine duyulan minneti hissettirmek” amacıyla duygu yüklü mektuplar kaleme alındı.

Yedi ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin yazdığı mektuplar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayhan Pala, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse ve PTT Başmüdürü Yavuz Güney tarafından Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına gönderilmek üzere Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma'ya teslim edildi.

Mektupları teslim alan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma yaptığı açıklamada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sevgili çocuklarımızın ağabeylerine bu şekilde yazdıkları mektuplar, hepimizi çok mutlu etmiştir. Onların yürekleri ile verdikleri destek, bizim için çok önemli motivasyon kaynağı. Çocuklarımıza bu etkinliğe verdikleri destekten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” dedi.

Öğrencilerin asker ağabeyleri için kaleme aldıkları duygu dolu mektuplarda, özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Sizin arkanızda Türkiye var ve size güveniyorlar. Biz size güveniyoruz. Türkiye size güveniyor. Sizlere hayranım çünkü dünyanın en şerefli işini yapıyorsunuz. Kendi canınızı hiçe sayarak vatanımız ve milletimiz için mücadele ediyorsunuz. Sadece bizim değil tüm mazlumların ümidisiniz. Dünyada mazlumlara kucak açmış bir milletin askeri olmak en büyük onurdur. Bu vatanda rahat ve huzurlu yaşıyorsak bunu sizlere borçluyuz. Geride bırakmış olduğunuz eş, çocuk ve yakınlarınız bizlere emanettir. Sizin sayenizde huzurlu uyuyabiliyor, eğitim görebiliyorum. Hepiniz birer kahramansınız. Sizlerden sonra bu kutsal görevi bizler devralacağız. ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez.' Dualarımız sizlerle, Allah yar ve yardımcınız olsun. Vatan sizlere emanet.”