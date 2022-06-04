Trabzonlu sanayiciler kahvaltıda buluştu

Yapılan kahvaltı organizasyonunda konuşan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Trabzonlu sanayici ve iş adamları olarak geçtiğimiz ay Sırbistan'ın Belgrad ve Bosna Hersek'in Saraybosna şehirlerine bir gezi gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Çelebi “Programda sanayicilerimiz hem iş bağlantılarında bulundu hem farklı bir ülkedeki ticari olanaklarını yerinde gördü. Trabzonlu sanayiciler olarak bu tarz

programlarda sık sık bir araya gelerek ticari fırsatları yerinde görmeyi hedeflemekteyiz. İş gezisine katkı veren Ticaret Bakanlığımıza, organizasyonu düzenleyen Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'ne ve programa katılan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum” dedi.