Trabzonlu üniversitesi öğrencisi Paris'te silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Fransa'da Güzel Sanatlar Fakültesinde Mimarlık okuyan Trabzonlu Akın Genç, okulundan evine dönerken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Fransa'nın başkenti Paris'te Güzel Sanatlar Fakültesinde Mimarlık okuyan Trabzonlu Akın Genç (20), önceki gün okulundan çıkarak evine gitmek istedi. Evine giderken bir grup tarafından silahlı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafında hastaneye kaldırılan Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi ile birlikte Fransa'da yaşayan üniversite öğrencisinin Trabzon'un Çaykara ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Akın Genç'in cenazesinin adli işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Trabzon'a gönderileceği bildirilirken, ölen genç için Fransa yetkililerince soruşturma başlatıldı.

Mimarlık öğrencisi Akın Genç'in ölümü ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu “Paris'te Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık öğrencisi Trabzon'lu evladımız Akın Genç'in okuldan dönerken açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği haberini aldık. Merhum kardeşimize Rabbimden rahmet, Genç ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı Cennet olsun” ifadelerini kullandı.