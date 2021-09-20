İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Trabzonspor, 12 sezon sonra bir ilke imza attı

Zirve yarışında bir engeli daha geride bırakan Trabzonspor, 12 sezon sonra bir ilk imza atarak ilk 5.

haftanın en çok puanını topladı. Bordo-mavililer 2008-2009 sezonunda 5 maçta 13 puan toplamıştı.


Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup eden Trabzonspor, zirve yarışında zorlu bir deplasmanı daha 3 puan alarak geride bıraktı. Ligde yenilgisiz olarak yoluna devam eden Bordo-mavililer, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan elde etti.


Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahadaki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı. 10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımın başına gelen deneyimli teknik adam söz konusu dönemden sonra dış sahada çıktığı 19 maçta 11 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.


Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ise son 12 sezonun en çok puanına ulaştı. İlk 5. haftalarda en son 2008-2009 sezonunda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 13 puan toplamıştı. Bordo-mavililer bu sezonda 13 puana ulaşarak son yılların en çok puanına ulaştı.



Trabzonspor'un son yıllarda elde ettiği puanlar ve sıralaması ise şöyle oluştu


2008-2009 13 puan 1 sıra


2009-2010 7 puan 10 sıra


2010-2011 10 puan 2 sıra


2011-2012 8 puan 7 sıra


2012-2013 8 puan 7 sıra


2013-2014 9 puan 7 sıra


2014-2015 4 puan 16 sıra


2015-2016 10 puan 3 sıra


2016-2017 6 puan 11 sıra


2017-2018 8 puan 9 sıra


2018-2019 7 puan 7 sıra


2019-2020 6 puan 9 sıra


2020-2021 5 puan 14 sıra


2021-2022 13 puan 2 sıra

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.