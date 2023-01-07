Trabzonspor, 2023 yılının ilk deplasman maçına odaklandı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 2023 yılının ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Bu sezon deplasman karnesi zayıf olan bordo-mavililer Alanyaspor karşısında 100 günlük dış saha özlemini bitirmek için mücadele edecek.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olarak 2022 yılını kayıpla kapatmıştı. 2023 yılında ilk galibiyetini evinde oynadığı Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek alan bordo-mavililer, yeni yılın ilk deplasman galibiyetini ise Alanyaspor karşısında almak için mücadele edecek.

İçerde başka dışarıda başka

Spor Toto Süper Lig'de iç sahada 33 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, deplasmanlarda ise aynı başarıyı gösteremedi. Karadeniz ekibi, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. 11 puan kazanan Trabzonspor, bu süreçte 13 puan kaybetti.

100 gündür galibiyete hasret

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda son galibiyetine ise maç oynanacağı gün itibarıyla en son 100 gün önce ulaştı. Dış sahada son galibiyetini 1 Ekim 2022'de Kayserispor karşısında 2-1'lik skorla alan Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Beşiktaş ile 2-2, Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu.