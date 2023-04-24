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Trabzonspor 3 günlük iznin ardından Konyaspor hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı


Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, aerobik parkur çalışmasıyla tamamlandı.


Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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