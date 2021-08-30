İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Trabzonspor 51 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 51 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.


UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya elenerek Süper Lig'e dönen Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek 51 hafta sonra zirveye çıktı. Bordo-mavililer, en son 2019-2020 sezonunun 27. haftasını lider olarak tamamlamıştı. Söz konusu dönemden sonra Karadeniz ekibi ilk kez liderlik koltuğuna oturma başarısı gösterdi.



17 sezon sonra bir ilk


Trabzonspor, deplasmanda komşusu Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek 2021-2022 sezonuna 3'te 3 yaparak başladı. Bordo-mavililer, 2004-2005 sezonunda sonra ilk defa bir sezonda çıktığı ilk üç maçı kazanma başarısı gösterdi.



Nwakaeme, Burak Yılmaz'ı yakaladı


Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, Süper Lig'in ilk 3 haftasını boş geçmedi. Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor maçlarında 1'er gol atma başarısı gösteren başarılı oyuncu, 3'te 3 yaptı. Anthony Nwakaeme, 2011-2012 sezonunda Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk 3 müsabakada da fileleri sarsan Burak Yılmaz'ı da yakalamış oldu. Nijeryalı futbolcu, 10 yıl sonra bunu gerçekleştiren ilk oyuncu oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.