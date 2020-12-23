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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yükselişini sürdürüyor

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de Abdullah Avcı ile birlikte çıktığı 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.


Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi büyük bir moral depoladı. Abdullah Avcı yönetiminde üst basamaklara yükselişini devam ettiren Karadeniz ekibi, alt sıralardan uzaklaşırken zirve ile olan puan farkını da azalttı.


Sezonun ilk 8 haftalık bölümünde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Trabzonspor, 6 puanla 17. sırada yer alıyordu. Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte önemli bir ivme yakalayan Karadeniz ekibi, bir teknik adam dokunuşuyla son 6 maçlık bölümde 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Söz konusu dönemde 14 puan toplayan bordo-mavililer, zirve ile aynı puan aralığına yaklaştı. Lig'de 20 puan elde eden bordo-mavililer, yaşanan teknik adam değişikliği sonrası 9 basamak çıkarak maç fazlalığıyla 8. sırada yer aldı.

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