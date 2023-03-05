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Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 25.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana, Ümraniyespor maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular teknik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyun ve çift kale maç ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık çalışması yapıldı.


Trabzonsppor, 2 günlük iznin ardından 8 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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